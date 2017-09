ASAE obriga Lay`s a retirar batatas fritas com rótulo errado

15 Set, 2017, 15:50 / atualizado em 15 Set, 2017, 15:54 | País

A marca Lay’s admite um erro tipográfico na descrição dos hidratos de carbono. “A informação está errada nas embalagens do mercado espanhol e português”, indicou o gabinete de comunicação da PepsiCo na edição desta sexta-feira do Diário de Notícias.



Em causa está um erro na quantificação dos hidratos de carbono. Os rótulos com informação nutricional indicavam que as batatas fritas tinham 12 gramas de hidratos, quando na realidade registam 72 gramas por cada 100 gramas de batatas fritas.



Este alerta foi dado em agosto, quando um casal comprou as batatas fritas para a filha que sofre de diabetes. Como resultado, a filha teve uma crise de hiperglicemia devido à informação nutricional errada que figurava na embalagem.



O problema foi detetado no Facebook num grupo de diabéticos, quando um dos membros que vive em França referiu que o valor nutricional indicado pelo casal não correspondia ao que ele tinha na sua embalagem, segundo conta o Diário de Notícias.



Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAE, refere que até à data não tinha sido feita nenhuma queixa do produto em questão. Ainda assim, o responsável sublinha que se os consumidores tiverem detetado alguma indicação incorreta, o produto terá de ser retirado, cabendo ao operador económico corrigir a irregularidade.



A ASAE afirma que vai analisar o caso e tomar as medidas necessárias. Em declarações à Rádio Renascença, o responsável não descarta uma eventual penalização da empresa, mas refere que ainda é cedo para avaliar responsabilidades.



“Para todos os efeitos há aqui uma situação aparentemente de informação não condizente e isso é passível de um determinado sancionamento", reitera Pedro Portugal Gaspar.