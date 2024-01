Ascensão da extrema-direita na Europa representa um perigo para a democracia e independência judicial em Portugal

Avisos feitos na cerimónia da tomada de posse da nova vice-presidente do Supremo, Graça Amaral.

Um alerta que o investigador do ISCTE Riccardo Marchi desvaloriza. O historiador italiano radicado em Portugal e que se tem dedicado ao estudo das direitas radicais na democracia portuguesa diz que o alerta do presidente do Supremo não faz sentido. Nem mesmo em relação a um partido como o Chega.