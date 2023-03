Ascensor da Nazaré vai para obras

Segundo a Câmara da Nazaré, a paragem do elevador irá prolongar-se por 90 dias, no âmbito da intervenção a cargo da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, que tem como objetivo a redução do risco de queda de inertes para a linha do ascensor.A obra, orçada em 1.697.400 euros, vai decorrer no Sítio da Nazaré, entre o ascensor e o Largo de Nossa Senhora da Nazaré e na área superior ao túnel do ascensor, de acordo com o projeto apresentado.Os Serviços Municipalizados da Nazaré, que gerem o ascensor, vão disponibilizar transporte rodoviário alternativo de ligação da Praia da Nazaré ao Sítio, por autocarro, de 20 em 20 minutos, com paragens no Mercado e Praça Manuel Arriaga (Nazaré) e Largo Nossa Senhora da Nazaré e Praça Vasco da Gama (Sítio da Nazaré).