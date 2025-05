ASPP justifica subida de queixas sobre atuação policial com dinâmicas sociais

A Inspeção Geral da Administração Interna recebeu, no ano passado, mais de 1.500 queixas. É o maior número dos últimos dez anos. Violação dos deveres de conduta, ofensas à integridade física e abusos de autoridade são as situações mais reportadas.A PSP é a força de segurança com mais queixas: quase metade do total.O presidente da ASPP afirma que o ambiente que os polícias enfrentam é cada vez mais hostil. Paulo Santos considera que a PSP não está preparada para enfrentar os novos desafios e enumera o que falta.