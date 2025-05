O suspeito de ter assaltado a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em agosto, confessou o crime em tribunal.

Além do furto de dez computadores, o homem é também acusado de roubar um microondas, três extensões e mantas de um alojamento local.



Na sessão de julgamento, o suspeito explicou ao coletivo de juízes que cometeu os crimes para conseguir dinheiro para consumo de droga e que dormia na rua no momento em que assaltou a Secretaria-Geral do MAI.



O Ministério Público pediu pena de prisão efetiva.