Assaltos a bancos. PJ faz cinco novas detenções

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As detenções foram feitas através da Unidade Nacional Contra Terrorismo na zona da Grande Lisboa.



Três dos detidos ficaram em prisão preventiva.



Juntam-se aos outros quatro alegados assaltantes que já tinham sido detidos pela PJ, no âmbito da mesma investigação.



Os detidos são ainda suspeitos de branqueamento de capitais.



Segundo a Judiciária, os assaltos foram feitos nas regiões centro e sul do país desde agosto do ano passado.



A PJ apreendeu armas de fogo, 11 viaturas, um motociclo, vários equipamentos de telecomunicações e computadores, e 20 mil euros em dinheiro.