Assédio na Universidade de Coimbra. "Denúncias abaixo da realidade"

Para João Caseiro, as denúncias reportadas até ao momento ficam aquém da dimensão real deste problema.A instituição de ensino superior criou um canal para receber queixas de pessoas ligadas à comunidade académica. Metade das queixas diz respeito ao comportamento de professores.As principais situações estão relacionadas com conduta imprópria e assédio moral.O presidente da Associação Académica de Coimbra regista, no entanto, esta abertura da Universidade para receber denúncias e para enfrentar o problema do assédio. E refere que a vergonha poderá levar a que muitos estudantes não apresentem queixa.Parte significativa das denúncias não deu origem a processos, devido à falta de dados factuais que pudessem ser devidamente investigados.