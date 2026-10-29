Assembleia da República abre este sábado à tarde a visitas dos cidadãos

O Parlamento vai estar este sábado à tarde aberto a visitas dos cidadãos, uma iniciativa lançada pelo presidente da Assembleia da República que visa aproximar este órgão de soberania das pessoas e reforçar a democracia.



“Aproximar o Parlamento das pessoas tem sido uma das minhas prioridades. Abrir as portas da Assembleia aos fins de semana é um convite para virem conhecer o Parlamento, perceber o trabalho que aqui se faz e fazer perguntas. Queremos que as pessoas sintam que esta casa também é sua”, declara José Pedro Aguiar-Branco.



No feriado comemorativo da implantação da República, em 05 de Outubro, dia em que o Parlamento também abriu as suas portas aos cidadãos, o presidente da Assembleia da República anunciou que este órgão de soberania passaria a estar aberto a visitas no último sábado de cada mês.



Após a atual fase experimental, o objetivo é passar a abrir em regra o Parlamento aos sábados.



“O Parlamento é o órgão de soberania mais importante numa democracia, porque é na Assembleia da República que se expressa, cada vez que há eleições, a vontade soberana do povo. Por isso, faz muito sentido que se abram as portas do Parlamento, para que o povo, as pessoas, todos nós, possamos visitar”, afirmou José Pedro Aguiar-Branco num breve discurso que fez no passado dia 05.



Nesse mesmo dia, em declarações aos jornalistas, observou que há muitas pessoas que só têm a oportunidade de poder visitar o Parlamento aos fins de semana, “porque nos outros dias há as dificuldades do trabalho do dia a dia”.



“Uma linha absolutamente fundamental do meu mandato é contribuir para reforçar a nossa democracia. E, para isso, é preciso que as pessoas sintam a Assembleia da República, sintam o Parlamento, como sendo delas”, justificou.



Em relação ao próximo sábado, por exemplo, as visitas guiadas, entre as 14:30 e as 15:30, já estão esgotadas. O percurso destas visitas guiadas inicia-se no átrio principal, seguindo para a Sala do Senado, Galeria dos Presidentes, Sala de Visitas, Salão Nobre, Passos Perdidos e Sala das Sessões.



As visitas livres podem ser efetuadas entre as 14:30 e as 19:00, sendo que as últimas admissões serão às 18:30.



Neste sábado, logo após a abertura de portas, segundo o Parlamento, está prevista uma atuação de música e dança pelo Conservatório de Amarante.

