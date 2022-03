Assembleia da República eleita a 30 de janeiro reúne pela primeira vez

A XV Legislatura vai começar quase dois meses depois das legislativas, que o PS venceu com maioria absoluta. O processo foi mais demorado devido à repetição de eleições no círculo da Europa, determinada pelo Tribunal Constitucional por terem sido misturados votos válidos com votos nulos em 151 mesas de voto.A primeira reunião do plenário - com oito partidos representados, menos dois do que na anterior - divide-se em duas partes, uma de manhã e outra à tarde.Na primeira parte, às 10h00, com os 230 parlamentares eleitos em 30 de janeiro, será aprovada a comissão eventual de verificação de poderes dos deputados eleitos, numa reunião que costuma demorar poucos minutos. Após a aprovação da resolução que aprova a comissão eventual de verificação de poderes, os trabalhos são interrompidos.Às 15h00 é lido e votado o relatório que discrimina os deputados que pediram substituição, a começar pelos membros do Governo.Segue-se a eleição do presidente da Assembleia da República, por voto secreto, pelos deputados que serão chamados, por ordem alfabética, a votar numa urna no centro da sala de sessões. Concluída a votação, a sessão é novamente suspensa para apuramento dos resultados.De acordo com o Regimento, é eleito Presidente da Assembleia da República “o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções”, sendo que neste caso Augusto Santos Silva deverá ser candidato único.O novo presidente da Assembleia da República usará da palavra, seguindo-se intervenções dos grupos parlamentares.