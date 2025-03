Assembleia de Apuramento confirmou mandatos anunciados no domingo

O PSD voltou a ganhar sem maioria absoluta, elegendo 23 deputados, o JPP ficou com 11 representantes, passando a ser o principal partido da oposição, o PS com oito, o Chega com três, e o CDS e a IL têm um deputado cada.

A juíza presidente da Assembleia de Apuramento Geral, Carla Mendonça, indicou hoje aos jornalistas que o processo de contagem de votos decorreu sem incidentes e a distribuição de mandatos não sofreu alterações.

De acordo com os resultados finais, hoje afixados no Palácio de São Lourenço, no Funchal, o PSD venceu as eleições legislativas de domingo na Madeira, sem maioria absoluta, obtendo 62.059 votos e a eleição de 23 deputados. O partido ficou a um eleito da maioria absoluta.

O JPP obteve 30.091 votos (11 mandatos), O PS 22.351 (oito mandatos), o Chega 7.821 (três mandatos), o CDS 4.289 (um mandato) e IL 3.097 (um mandato).

Sem eleger deputados, a CDU obteve 2.543 votos, o PAN 2.323, o BE 1.586, o Livre 959, a Força Madeira 790, o ADN 691, o PPM 576 e a Nova Direita 487.

O sufrágio registou 142.959 votantes (55,98%) e a abstenção foi de 44,02% (112.421 eleitores).

Estes resultados serão agora publicados em Diário da República (DR), no prazo máximo de oito dias. Só após a publicação em DR é que o novo Governo Regional da Madeira poderá tomar posse.

O PSD/Madeira, que venceu no domingo as eleições legislativas regionais sem maioria absoluta, deverá fechar hoje à tarde um "acordo de incidência parlamentar e governativa" com o CDS-PP, disse hoje o líder dos sociais-democratas no arquipélago.

As estruturas regionais da Madeira do PSD e do CDS-PP assinam hoje um acordo para a próxima legislatura, numa unidade hoteleira do Funchal, relevou o líder dos sociais-democratas no arquipélago, Miguel Albuquerque.