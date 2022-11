Assembleia Municipal de Caminha discute o contrato para construção do pavilhão multiusos

A sessão extraordinária foi requerida pela coligação “O Concelho em Primeiro” (PSD/CDS-PP/Aliança/PPM) e acontece uma semana depois de Miguel Alves se ter demitido do cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro na sequência da acusação, por prevaricação, deduzida pelo Ministério Público (MP) quando era presidente da Câmara de Caminha.O MP diz que Miguel Alves, enquanto presidente da Câmara de Caminha, violou normas de contratação pública, quando acordou com a empresária Manuela Couto a prestação de serviços de assessoria de comunicação para o município.Contudo, o caso que estará em debate na Assembleia Municipal refere-se a um contrato-promessa de arrendamento para fins não habitacionais, aprovado em 2020, que previa a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) na quinta do Corgo, em Vilarelho.De acordo com o contrato, quando o CET estivesse construído e a câmara outorgasse a licença de utilização, a autarquia comprometia-se a arrendar o espaço, durante 25 anos. Findo aquele prazo, o município podia exercer o poder de preferência de aquisição. O acordo previa que os 300 mil euros avançados pelo executivo municipal, então liderado por Miguel Alves, ficavam por conta das rendas do 25.º ano.Miguel Alves está a ser investigado pelo Ministério Público por este contrato-promessa que celebrou quando era presidente da Câmara de Caminha.Entretanto, na quarta-feira, a Câmara de Caminha aprovou por unanimidade autorizar o presidente do município a iniciar “os procedimentos tendentes” à resolução do contrato-promessa celebrado em 2020.