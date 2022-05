Assembleia Municipal do Porto vota a saída da autarquia da Associação Nacional de Municípios

A saída da ANMP já foi aprovada em reunião de câmara, com os votos a favor do movimento independente, a abstenção do vereador do PSD Alberto Machado e os votos contra de PS, BE, CDU e do social-democrata Vladimiro Feliz.Na proposta que será votada hoje, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considera ser "total" o "fracasso" da ANMP em representar os municípios no processo de descentralização de competências do Estado e propõe que seja o município a assumir de forma "independente e autónoma" todas as negociações "sem qualquer representação".A intenção de abandonar a ANMP foi anunciada por Rui Moreira em 12 de abril, altura em que disse não se sentir em "condições" para passar "um cheque em branco" à associação para negociar com o Governo a transferência de competências.Nesse mesmo dia, numa reação à posição de Rui Moreira, a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, apelou à união entre os autarcas dos 308 municípios e defendeu que "”, não podendo “uns dizer que vão ter uma interlocução a um nível, gerando depois uma espécie de autarcas de primeira e segunda divisão", que seria "prejudicial para o processo".Em 25 de março, a Câmara Municipal do Porto interpôs uma providência cautelar para travar a descentralização nas áreas da Educação e da Saúde.





Segundo já disse o vereador da Educação da Câmara do Porto, Fernando Paulo, a providência foi aceite, mas sem efeitos suspensivos, o que levou a autarquia a "acomodar" as competências.