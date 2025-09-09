Assembleia Municipal vai debater moção de censura apresentada pelo Chega a Moedas

por RTP
Lusa

A Assembleia Municipal de Lisboa vai debater hoje a moção de censura apresentada pelo Chega ao presidente da Câmara.

A moção surge na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, que fez 16 mortos.

A moção de censura foi anunciada na sexta-feira por Bruno Mascarenhas, deputado municipal do Chega e candidato à Câmara de Lisboa.

O partido diz que houve uma falha no dever de garantir a segurança da cidade, e pede o que sejam assumidas as responsabilidades políticas.
