Assembleia Municipal vai debater moção de censura apresentada pelo Chega a Moedas
A Assembleia Municipal de Lisboa vai debater hoje a moção de censura apresentada pelo Chega ao presidente da Câmara.
A moção surge na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, que fez 16 mortos.
A moção de censura foi anunciada na sexta-feira por Bruno Mascarenhas, deputado municipal do Chega e candidato à Câmara de Lisboa.
O partido diz que houve uma falha no dever de garantir a segurança da cidade, e pede o que sejam assumidas as responsabilidades políticas.
A moção de censura foi anunciada na sexta-feira por Bruno Mascarenhas, deputado municipal do Chega e candidato à Câmara de Lisboa.
O partido diz que houve uma falha no dever de garantir a segurança da cidade, e pede o que sejam assumidas as responsabilidades políticas.