Assinada parceria. Costa descreve reforço de testes como "vital"

, sustentou o chefe do Executivo, para insistir na ideia de que Portugal não poderá voltar a paralisar.Ainda segundo António Costa, as prioridades do Governo passam por “robustecer a capacidade do Serviço Nacional de Saúde para tratar os infetados, em particular os que desenvolvem patologias que requerem internamento”.Costa recuaria a março para lembrar que foram então adotadas “medidas essenciais para travar o crescimento da pandemia”., prosseguiu.A resposta, afirmou António Costa, passa por “continuar a combater a pandemia ao mesmo tempo que se recupera o país”.

“Testagem o mais precoce possível”

Coube à ministra da Saúde abrir a sessão na sede do Infarmed. Marta Temido quis fazer notar que o país tem dado prioridade à “testagem o mais precoce possível, mas simultaneamente fiável e segura”. O Ministério da Saúde assinou uma parceria com o Instituto de Medicina Molecular, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e a Jerónimo Martins para o reforço da capacidade de testagem em Lisboa e Vale do Tejo e garantir uma resposta rápida a surtos em todo o país. Prevê-se a obtenção de mais de 3500 colheitas por dia.





“Temos procedido ao reforço da capacidade de testagem do SNS. O Programa de Estabilização Económica e Social foi uma ajuda essencial para que muitos laboratórios hospitalares tivessem a sua capacidade aumentada. A capacidade laboratorial no SNS já vai neste momento nos 14.400 testes em autonomia, mas pretende-se elevar até aos cerca de 22 mil testes no final do mês de outubro”, indicou.A governante salientou ainda a importância da cooperação “entre áreas setoriais”, para considerar “uma honra a existência de um parceiro com a qualidade técnica do Instituto de Medicina Molecular, ou com a capacidade de intervenção social da Sociedade Francisco Manuel dos Santos”.“É preciso mobilizar todos os meios”, vincou o ex-diretor-geral da Saúde.

c/ Lusa