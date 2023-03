Assistidas 25 pessoas devido a incêndio no Hospital-prisão de Caxias





As chamas foram ateadas no quarto piso, levando este e o quinto piso a serem evacuados por precaução devido aos fumos. A equipa de reportagem da RTP ouviu o comandante Ricardo Ribeiro, dos Bombeiros de Paço d'Arcos. O incêndio foi extinto e decorriam pelas 18h00 os trabalhos de limpeza e garantia de acessos às enfermarias e áreas de reclusão.



O alerta foi dado às 15h26 e os primeiros meios, dos bombeiros de Linda-a-Pastora, chegaram ao local pelas 15h35, sucedendo-se outras corporações do concelho de Oeiras, Cascais e Sintra, num total de "33 veículos e 80 operacionais".



Foram assistidas 25 pessoas: oito por inalação de fumo, que foram retiradas (dois enfermeiros, quatro guardas prisionais, um auxiliar e um recluso), um dos quais a inspirar maior cuidado.