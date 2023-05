Associação Cais. Aumentam pedidos de jovens licenciados e de trabalhadores "pobres"

Nesta altura há cada vez mais licenciados e pessoas mais novas a pedir ajuda que se juntam a quem antes já pedia apoio por ser mais vulnerável.



A Cais é uma Associação de Solidariedade Social sem fins lucrativos, tem vários projetos para apoiar cidadãos em risco de exclusão social, e conta com mais de uma centena de voluntários. Nesta altura há cada vez mais licenciados e pessoas mais novas a pedir ajuda que se juntam a quem antes já pedia apoio por ser mais vulnerável.A Cais é uma Associação de Solidariedade Social sem fins lucrativos, tem vários projetos para apoiar cidadãos em risco de exclusão social, e conta com mais de uma centena de voluntários.

Ficou conhecida no apoio aos sem abrigo que ainda hoje vendem a revista Cais, mas nesta altura junta-se uma outra valência que ganha cada vez mais peso: a ajuda que a Associação dá a pessoas desempregadas com dificuldades em se enquadrar no mercado de trabalho.Só no ano passado mais de meio milhão de pessoas beneficiaram dos serviços da Cais incluindo os seus agregados familiares.





