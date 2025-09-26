Associação Coração Silenciado critica decisão da CEP sem acesso a parecer do Grupo Vita
Foto: Ana Sofia Rodrigues - RTP
A Associação Coração Silenciado critica que o processo relacionado com as vítimas de abuso sexual por parte de elementos da igreja decorra sem que possam ter acesso ao parecer que foi feito pelo Grupo Vita.
O porta-voz da associação Coração Silenciado, António Grosso, lamenta que a próxima informação que recebam seja apenas o valor que a Igreja Católica lhes vai pagar, quando for determinado pela Comissão de Fixação da Compensação, que só agora começa a trabalhar.
O porta-voz da associação Coração Silenciado critica que os prazos que a Conferência Episcopal Portuguesa fixe estejam sempre a derrapar.
Ouvido pela jornalista Sandra Henriques, António Grosso diz que a Comissão de Fixação da Compensação já poderia ter começado a trabalhar há mais tempo.
Amanhã há uma manifestação da associação Coração Silenciado em frente à Assembleia da República a partir das três da tarde. Serve para criticar o que consideram ser a falta de transparência da Conferência Episcopal Portuguesa e também a inação do Estado português, que ainda nem sequer alterou o prazo de prescrição dos crimes de abusos sexuais.