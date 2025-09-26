Associação Coração Silenciado critica decisão da CEP sem acesso a parecer do Grupo Vita

por Antena 1

Foto: Ana Sofia Rodrigues - RTP

A Associação Coração Silenciado critica que o processo relacionado com as vítimas de abuso sexual por parte de elementos da igreja decorra sem que possam ter acesso ao parecer que foi feito pelo Grupo Vita.

Um parecer que vai servir de base para que seja fixada a compensação financeira às vítimas.

O porta-voz da associação Coração Silenciado, António Grosso, lamenta que a próxima informação que recebam seja apenas o valor que a Igreja Católica lhes vai pagar, quando for determinado pela Comissão de Fixação da Compensação, que só agora começa a trabalhar.

O porta-voz da associação Coração Silenciado critica que os prazos que a Conferência Episcopal Portuguesa fixe estejam sempre a derrapar.

Ouvido pela jornalista Sandra Henriques, António Grosso diz que a Comissão de Fixação da Compensação já poderia ter começado a trabalhar há mais tempo.

Amanhã há uma manifestação da associação Coração Silenciado em frente à Assembleia da República a partir das três da tarde. Serve para criticar o que consideram ser a falta de transparência da Conferência Episcopal Portuguesa e também a inação do Estado português, que ainda nem sequer alterou o prazo de prescrição dos crimes de abusos sexuais.
