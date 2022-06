Associação das USF quer medidas drásticas para fixar médicos

É preciso pagar mais e dar melhores condições de trabalho. Só assim alguns dos 1700 médicos de família que trabalham fora do serviço público vão voltar.O presidente da associação, André Biscaia, critica o número de vagas abertas pelo Ministério da Saúde e diz ser um número muito abaixo das necessidades.A associação defende mais vagas com incentivos financeiros, as chamadas vagas carenciadas, para levar médicos ás zonas onde há mais utentes sem médico de família.André Biscaia diz que estes complementos pagos aos médicos podem fazer a diferença .