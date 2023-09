Associação de Bares e Discotecas da MOVIDA do Porto contesta encerramento do ESKADA

Foto: Honey Fangs - Unsplash

A decisão foi tomada na sequência de um relatório da Polícia de Segurança Pública e de comunicações da autarquia da Invicta que apontam para falhas relacionadas, por exemplo, com a lotação da discoteca e com saídas de emergência e bocas de incêndio.



O Ministério diz, no entanto, que a ESKADA pode reabrir se tomar as medidas necessárias.



À Antena 1, o porta-voz da Associação de Bares Miguel Camões considera, no entanto, que o encerramento não faz qualquer sentido.



Esta discoteca, no centro do Porto, é a oitava, a nível nacional, a receber ordem de fecho por parte do Ministério da Administração interna.