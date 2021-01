Nos últimos dias, com as regras do confinamento em vigor e com o número de casos de infeção no país a aumentar, a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino diz que poucos pais têm optado por retirar os filhos destes espaços.Susana Batista explica que são sobretudo pais que estão em casa, por exemplo, em teletrabalho.