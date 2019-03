Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica tem nova sede em Lisboa

Foto: Sandra Henriques/Antena 1

Foram inauguradas esta tarde as novas instalações da Apela. A Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica tem nova sede em Lisboa.





As novas instalações foram inauguradas pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia em que passa um ano da morte do físico Stephen Hawking, com a mesma doença. Também têm instalações no Porto há pouco mais de dois anos (outubro 2016).



A esclerose lateral amiotrófica afeta em Portugal cerca de 800 pessoas. É uma doença neurológica, sem cura, que avança de forma progressiva. Os neurónios motores - que levam a informação do cérebro aos músculos (passando pela medula espinhal) - morrem prematuramente. A doença pode manifestar-se em pessoas de qualquer idade e não há uma causa conhecida.



A jornalista Sandra Henriques leva-nos numa visita guiada

pelas novas instalações juntamente com o presidente da associação

que está muito limitado pela doença.