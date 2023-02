Associação de Hotéis e Empreendimentos do Algarve critica travão nas rendas

Foto: Sara Piteira - RTP

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve critica o pacote anunciado pelo primeiro-ministro para travar a subida dos preços das rendas e diz ser uma machadada na atividade turística do país.