Associação de Juízes exige investimento e que justiça seja "prioridade política"

No discurso foi ainda criticada a estagnação do novo paradigma de gestão dos tribunais, apontando-se a falta de autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior da Magistratura e dos tribunais de comarca como um entrave à eficiência.





c/ Lusa

No discurso que assinalou os 50 anos desta estrutura sindical,Na cerimónia a decorrer no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa,Entre as principais carências identificadas, a ASJP destacou o funcionamento deficiente dos sistemas informáticos,A associação, que representa atualmente mais de 95% de magistrados judiciais, alertou para a existência de, da falta de meios e de uma "evidente ausência de valorização das suas carreiras".