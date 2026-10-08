País
Associação de Medicamentos pela Equidade em Saúde quer aumento de 5% para genéricos
A Associação Portuguesa de Medicamentos pela Equidade em Saúde alerta para o aumento dos custos de produção da energia e dos transportes que estão a afetar os medicamentos genéricos e biossimilares. Um motivo que leva a estrutura a pedir ao Governo um aumento de cinco por cento para o valor dos genéricos.
A associação, que representa a indústria destes medicamentos, exige ao Governo medidas concretas no Orçamento do Estado para responder a estes custos que estão a estrangular o sector.