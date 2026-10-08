Associação de Medicamentos pela Equidade em Saúde quer aumento de 5% para genéricos

A associação, que representa a indústria destes medicamentos, exige ao Governo medidas concretas no Orçamento do Estado para responder a estes custos que estão a estrangular o sector.





O presidente da associação, João Paulo Nascimento, defende a revisão do regime de fixação e atualização de preços dos medicamentos genéricos e propõe um aumento não inferior a cinco por cento.João Paulo Nascimento afirma que, se não houver esta atualização, os sectores mais afectados serão a distribuição e as farmácias.