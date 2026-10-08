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Apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027

Associação de Medicamentos pela Equidade em Saúde quer aumento de 5% para genéricos

Associação de Medicamentos pela Equidade em Saúde quer aumento de 5% para genéricos

A Associação Portuguesa de Medicamentos pela Equidade em Saúde alerta para o aumento dos custos de produção da energia e dos transportes que estão a afetar os medicamentos genéricos e biossimilares. Um motivo que leva a estrutura a pedir ao Governo um aumento de cinco por cento para o valor dos genéricos.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Ji&#345;í Suchý - Unsplash

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A associação, que representa a indústria destes medicamentos, exige ao Governo medidas concretas no Orçamento do Estado para responder a estes custos que estão a estrangular o sector.

O presidente da associação, João Paulo Nascimento, defende a revisão do regime de fixação e atualização de preços dos medicamentos genéricos e propõe um aumento não inferior a cinco por cento.
João Paulo Nascimento afirma que, se não houver esta atualização, os sectores mais afectados serão a distribuição e as farmácias.


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