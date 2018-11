Associação de Psicologia promove congresso e anuncia dois novos projetos para 2019

Lusa29 Nov, 2018, 15:20 | País

Os projetos Integra e Base vão ter início em 2019, adiantou Pedro Machado, coordenador clínico da associação, que vai realizar o V Congresso Conversas de Psicologia, em Coimbra, nos dias 11 e 12 de dezembro.

Dedicado aos jovens que completam 18 anos e que saem dos centros de acolhimento, o programa Integra pretende trabalhar "o processo de transição destes jovens, com famílias desestruturadas, de uma forma mais eficiente e eficaz". O projeto tem início em junho e termina em maio de 2020.

"O Base vai incidir sobre questões de violência de género e contra mulheres dentro da população migrante", explicou Pedro Machado. Tem início em janeiro e estende-se até dezembro de 2020.

Na sessão do V Congresso Conversas de Psicologia, que vai decorrer no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, vão ser apresentados os resultados do projeto FAIR - Fighting Against Inmates Radicalization.

De acordo com a investigação, revelou Pedro Machado, a reabilitação dos reclusos nas cadeias portuguesas é inexistente, não existindo nenhuma medida para prevenir a radicalização em contexto prisional.

"As prisões portuguesas não estão a dar resposta à reabilitação e já não o estão a dar há muito tempo", frisou o diretor clínico da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, criticando a "opacidade" do sistema prisional.

Pedro Machado recorda que o objetivo do projeto internacional, financiado pela Comissão Europeia, que junta mais nove países, "visa a prevenção e o combate da radicalização" nas cadeias da União Europeia, designadamente ao nível religioso e político.

O projeto, que termina em finais de setembro de 2019, visa, segundo o presidente da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, Vítor Nuno Anjos, "prevenir a radicalização violenta de reclusos", "promover a desradicalização" e "facilitar a reintegração na sociedade".

Além da apresentação dos resultados preliminares deste estudo, o V Congresso de Conversas em Psicologia inclui 11 painéis de debate, com cerca de uma dezena de oradores convidados, entre eles Eduardo Sá, Joana Amaral Dias e Paulo Sargento.

São esperados cerca de meio milhar de congressistas, num evento em que a organização vai este ano atribuir o prémio carreira da Associação Portuguesa de Conversas de Psicologia à professora Ana Paula Relvas, da Universidade de Coimbra, que será a primeira mulher e primeira psicóloga a receber aquela distinção.