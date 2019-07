Associação de Veículos Elétricos pede menos IVA e mais incentivos na aquisição

Mark Blinch - Reuters

Só nos primeiros seis meses foram vendidos mais de 3 mil e 900 viaturas deste segmento. Quase tantos como em todo o ano passado.



Henrique Sanchez justifica esta tendência com os incentivos do Estado e com as melhorias na autonomia destas viaturas.



Apesar destes números significativamente positivos, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos pede ainda um reforço dos incentivos do Estado para a compra de viaturas mais amigas do ambiente e defende que o IVA deve ser ajustado na aquisição de carros elétricos por particulares.