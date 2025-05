Associação do Cancro no Cérebro propõe apoio para estudantes universitários

Criada em janeiro, a Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro (APCCEREBRO) vai entregar aos partidos políticos, durante o mês de maio, que assinala esta doença, uma proposta para a criação de um complemento de apoio a estudantes com necessidades de saúde, para evitar que os estudantes confrontados com despesas médicas inesperadas venham a desistir do seu percurso académico.

"A APCCEREBRO tem nos seus órgãos sociais muitos jovens estudantes, que sentiram na pele as dificuldades que um estudante portador de uma doença oncológica ou de uma doença crónica sente enquanto estudante no ensino superior ou em qualquer outro sistema educativo português", adiantou à agência Lusa o presidente da estrutura, Renato Daniel.

Este responsável defendeu a igualdade de oportunidades para todos, visando o acesso a serviços essenciais ou até aquisição de apoios técnicos: "O que queremos é arranjar alguma estrutura, neste caso tem de ser obrigatoriamente financeira, porque os recursos humanos que o setor público, neste momento, tem, nestas áreas de reabilitação, seja de fisioterapia, seja de neuropsicologia ou psiquiatria, são reduzidos", constatou.

Por isso, é necessário que estes jovens tenham "prioridade no apoio".

Referindo que já existe um apoio para os estudantes do ensino superior com o cheque de saúde mental, Renato Daniel entende que terá de se intervir "naquilo que o Serviço Nacional de Saúde não comparticipa, mas que acaba por estar diretamente relacionado com a saúde e com o bem-estar dessas pessoas".

"Pretendemos que os programas eleitorais, neste mês de maio, incluam uma medida que, orçamentalmente é muito simples e administrativamente também acreditamos que não é muito pesada", dando "algum conforto e igualdade de oportunidades, não no acesso, mas na manutenção dos estudantes do ensino superior".

Segundo Renato Daniel, a proposta "não é apenas para doentes oncológicos", mas para "todos os estudantes que padecem de alguma condição de saúde" crónica e que "não veem essas despesas comparticipadas através do Serviço Nacional de Saúde, seja ele por que motivo for".

"É uma medida que complementa o SNS e não o substitui ou menoriza. Muito pelo contrário, acreditamos que é a ferramenta mais importante e essencial no garante da saúde de qualquer cidadão português", reforçou.

Renato Daniel propõe um IAS (Indexante de Apoio Social), "atualmente fixado em 509,26 euros".

Este apoio "é para que possam financiar algum utensílio que seja necessário após o tratamento, uma intervenção cirúrgica", durante a reabilitação, que pode incluir um par de óculos ou recorrer ao privado ou setor social, exemplificou.

"O SNS tem condições muito limitadas, ou por falta de profissionais, ou por falta de disponibilidade. E aquilo que queremos é, rapidamente, dar aos estudantes algum suporte, para que consigam ultrapassar essa barreira", afirmou.

Segundo o presidente da ACCEREBRO, esta medida já é aplicada aos estudantes de Coimbra, através do Fundo Social António Luís Gomes, que vive das receitas de uma das noites da Queima das Fitas da Associação Académica de Coimbra.

Esse fundo de ação social é gerido num consórcio entre a Associação Académica de Coimbra, a Universidade de Coimbra e o Serviço de Ação Social e apoia os estudantes que são excluídos das bolsas da Direção-Geral do Ensino Superior em situações de emergência comprovada, sejam eles nacionais ou internacionais.

"Criámos este mecanismo, que agora estendemos também aos estudantes portadores de doenças crónicas, seja para comprar um par de óculos ou para pagar consultas, deslocações para tratamentos, etc. Este fundo já dá aqui um primeiro passo naquilo que nós esperamos que seja uma padronização nacional de medida no futuro", concluiu.