Associação dos Médicos de Saúde Pública vê com naturalidade a reintrodução da mascara nos hospitais

O objetivo é interromper possíveis cadeias de transmissão, numa altura em que, no hospital Santa Maria, há 22 doentes internados com covid-19 em enfermaria.Ouvido pela Antena 1, o presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, diz que a medida faz sentido.No Santa Maria e no Pulido Valente, além dos doentes internados, também os profissionais de Saúde e as visitas têm de usar máscara.Gustavo Tato Borges diz, no entanto, que, por agora, não faz sentido pensar numa generalização da medida a outras instituições.À Agência Lusa uma fonte do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, que engloba os hospitais Curry Cabral, São José, Capuchos, Santa Marta, Estefânia e a Maternidade Alfredo da Costa, adiantou que a instituição também vai voltar a adotar a máscara.Falta apenas fixar os moldes em que vai ser aplicada e a data.Já o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, que integra os hospitais São Francisco Xavier e Egas Moniz, diz que para já, não vai aplicar a medida, porque não tem nenhum surto, nem um número de casos que justifique esta medida.A Antena 1 contactou a Direção-Geral da Saúde para saber se vai haver alguma orientação quanto ao uso de máscaras.