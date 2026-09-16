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Associação Nacional de Futebol de Rua há 18 anos que combate o estigma no Bairro Padre Cruz
No Bairro Padre Cruz, o maior bairro de habitação social da Península Ibérica, a Associação Nacional de Futebol de Rua utiliza esta modalidade como ferramenta de inclusão social.
Fotografia: Associação Nacional de Futebol de Rua
Nas atividades ligadas à Escola tenta combater o insucesso escolar e procura dar oportunidades para as crianças e jovens sairem do Bairro que funciona como uma "bolha". Todos os anos há alguém com 8 ou mais anos que nas atividades de verão vai à praia pela primeira vez.
Rui Pinho, coordenador de projetos da Associação Nacional de Futebol de Rua explica que se procura dar a estas crianças e jovens "oportunidades que de outra forma seria difícil terem como, sair do Bairro e ir a um museu, ir ao teatro, ir à praia".
E acrescenta que a Associação utiliza os treinos de futebol de rua para trabalhar competências pessoais e sociais dos jovens e o futebol é uma ferramenta, um pilar atrativo para os cativar para as restantes atividades da Associação".
Pretende-se também combater o insucesso e o abandono escolar, tendo a Escola como um parceiro. É também feito o acompanhamento das familias, em áreas como a saúde ou habitação.
A Associação Nacional de Futebol de Rua, foi criada a 29 de novembro de 2007 e é uma associação privada de solidariedade social sem fins lucrativos que utiliza o desporto, em particular a modalidade de futebol de rua, como estratégia para apoiar das mais variadas formas quem mais precisa combatendo o estigma.