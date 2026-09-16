Associação Nacional de Futebol de Rua há 18 anos que combate o estigma no Bairro Padre Cruz

Com os seus projetos, a Associação há 18 anos que neste território desfavorecido da capital utiliza o desporto, em especial o futebol de rua, para promover a mudança combatendo o estigma e o racismo.Nas atividades ligadas à Escola tenta combater o insucesso escolar e procura dar oportunidades para as crianças e jovens sairem do Bairro que funciona como uma "bolha".Rui Pinho, coordenador de projetos da Associação Nacional de Futebol de Rua explica que se procura dar a estas crianças e jovens "oportunidades que de outra forma seria difícil terem como, sair do Bairro e ir a um museu, ir ao teatro, ir à praia".



E acrescenta que a Associação utiliza os treinos de futebol de rua para trabalhar competências pessoais e sociais dos jovens e o futebol é uma ferramenta, um pilar atrativo para os cativar para as restantes atividades da Associação".



Pretende-se também combater o insucesso e o abandono escolar, tendo a Escola como um parceiro. É também feito o acompanhamento das familias, em áreas como a saúde ou habitação.



A Associação Nacional de Futebol de Rua, foi criada a 29 de novembro de 2007 e é uma associação privada de solidariedade social sem fins lucrativos que utiliza o desporto, em particular a modalidade de futebol de rua, como estratégia para apoiar das mais variadas formas quem mais precisa combatendo o estigma.

