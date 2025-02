Associação Olho Vivo não estranha números da imigração mais altos em Portugal

Não porque mais pessoas tenham procurado o país, mas porque as que já cá estão sentem dificuldades na regularização, como explica Flora Silva, dirigente da associação Olho Vivo.Flora Silva, da Associação Olho Vivo, confessa estar preocupada com o futuro das políticas de integração em Portugal.O ministro da Presidência, Leitão Amaro, disse à Antena 1 que os novos números da imigração vão servir de base para relançar o debate sobre a forma como os serviços e a economia estão a responder a uma maior procura.Para Flora Silva é preciso perceber se esse debate vai ou não penalizar os imigrantes.Situação que, para Flora Silva, pode agravar-se no futuro.