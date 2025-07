Associação pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto lamenta retirada do conceito de violência obstétrica

Sara do Vale entende que a legislação que pune os médicos que retiram tecidos vaginais, de forma injustificada, durante os partos, pode ser melhorada. Contudo condena a intenção dos sociais-democratas e centristas de eliminarem esta lei que entrou em vigor há pouco mais de três meses.A presidente da associação referiu ainda à Antena 1, que concorda com uma das críticas do PSD à elaboração desta lei. A de que as ordens profissionais do setor da Saúde deviam ter sido ouvidas.Neste sentido, o bastonário da ordem dos médicos, Carlos Cortes, vê na intenção de PSD e CDS uma oportunidade, para elaborar um nova lei sobre este tema.O PSD e CDS querem eliminar o conceito de violência obstétrica por o considerarem vago e para proteger os profissionais que alegam ser punições injustas.