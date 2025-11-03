Associação que apoia doentes de Alzheimer no Ribatejo sem resposta para tantos pedidos de ajuda

Arlinda Brandão - Antena 1

Para além do acompanhamento direto a pessoas com demência e cuidadores é dada formação a instituições e há projetos de investigação e intervenção.



Com este alerta há também o pedido de mais recursos e de uma resposta pública estruturada, com os casos de demência a aumentarem. Apesar de não existirem dados estatísticos oficiais que quantifiquem o aumento de pedidos de apoio, a Associação considera que essa realidade é evidente para quem trabalha diretamente com as populações.



Uma maior sensibilização para sinais precoces de demência ou a diminuição do estigma social são fatores que também contribuem para o aumento da procura de apoio.



No último ano e meio, a direção do Núcleo do Ribatejo Associação Alzheimer Portugal registou um aumento substancial de pedidos de apoio de pessoas com demência, situação que atribui a diagnósticos mais precoces e ao combate ao estigma associado à doença.



Criado em 2004, em Almeirim, no distrito de Santarém, o Núcleo do Ribatejo dispõe atualmente de vários gabinetes de proximidade em parceria com municípios como Santarém, Entroncamento, Coruche, Rio Maior, Mação e Salvaterra de Magos.



A nível nacional, a Alzheimer Portugal conta com cerca de 150 colaboradores, delegações no Norte, Centro, Lisboa e Madeira, além de estruturas residenciais e centros de dia especializados.

