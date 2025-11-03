País
Associação que apoia doentes de Alzheimer no Ribatejo sem resposta para tantos pedidos de ajuda
O Núcleo do Ribatejo da Associação Alzheimer Portugal alerta estar no limite da capacidade, numa altura em que regista um aumento de pedidos de ajuda e que precisa de reforçar o apoio.
Arlinda Brandão - Antena 1
Com este alerta há também o pedido de mais recursos e de uma resposta pública estruturada, com os casos de demência a aumentarem. Apesar de não existirem dados estatísticos oficiais que quantifiquem o aumento de pedidos de apoio, a Associação considera que essa realidade é evidente para quem trabalha diretamente com as populações.
Uma maior sensibilização para sinais precoces de demência ou a diminuição do estigma social são fatores que também contribuem para o aumento da procura de apoio.
No último ano e meio, a direção do Núcleo do Ribatejo Associação Alzheimer Portugal registou um aumento substancial de pedidos de apoio de pessoas com demência, situação que atribui a diagnósticos mais precoces e ao combate ao estigma associado à doença.
Criado em 2004, em Almeirim, no distrito de Santarém, o Núcleo do Ribatejo dispõe atualmente de vários gabinetes de proximidade em parceria com municípios como Santarém, Entroncamento, Coruche, Rio Maior, Mação e Salvaterra de Magos.
A nível nacional, a Alzheimer Portugal conta com cerca de 150 colaboradores, delegações no Norte, Centro, Lisboa e Madeira, além de estruturas residenciais e centros de dia especializados.