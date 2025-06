Associação Renovar a Mouraria aponta "pouca oferta" de aulas de português para imigrantes

No Plano de Ação para as Migrações, apresentado pelo Governo há precisamente um ano, estava previsto o reforço da oferta do português como língua não materna.A Associação Renovar a Mouraria afirma que continua a ser pouca essa oferta de aulas, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).





"Há muito pouca oferta para a procura e pela necessidade do português como ferramenta de integração, de inclusão na sociedade de acolhimento", diz Joana Deus, coordenadora na associação, à Antena 1.





Dentro do IEFP, a coordenadora aponta que não conseguem "perceber a regularidade destes cursos e destas ações", pelo que "é sempre uma incógnita de saber quando é que estas ações abrem" neste instituto.