Associação República e Laicidade lançou uma petição que pede a revogação da Concordata

Esta concordata, assinada em 2004, determina as isenções fiscais das instituições católicas e o favorecimento financeiro da Igreja Católica em situações como a da Jornada Mundial da Juventude.



A Associação diz que este favorecimento não é compatível com a laicidade do Estado, e a Constituição da República Portuguesa, assinada em 1976 e que, por isso, só com a revogação desta concordata pode existir igualdade entre as diferentes comunidades religiosas.



A Associação acredita que o financiamento da JMJ é a ponta do iceberg de financiamentos do Estado à Igreja Católica.