Associação sindical da PSP agenda protestos a nível nacional e fala em "propaganda" do MAI

Sete estruturas da GNR e PSP exigem reunião com ministro

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia esteve reunida esta quinta-feira e decidiu avançar com vários protestos a nível nacional, começando com uma ação que se inicia já hoje através de uma petição pública.O presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, explicou à RTP que em causa está o descontentamento com o ministro da Administração Interna e com a suspensão de negociações com as polícias, sem data para serem retomadas.A ASPP “decidiu dizer basta a este contexto em que se encontra o Ministério da Administração Interna, em que se encontram as condições das polícias, um conjunto de problemas que nos levou a avançar para protestos”, referiu.Esta quinta-feira é iniciada uma petição pública “em defesa da segurança pública de qualidade em Portugal”, adiantou Paulo Santos.Além disso, estão previstas iniciativas em várias cidades do país “envolvendo as populações locais, os autarcas, os comerciantes”. Haverá ainda manifestações, desfiles e concentrações nessas cidades entre 22 de setembro e 30 de outubro.Antes, em conferência de imprensa na sede da ASPP, em Lisboa, o presidente da associação traçou um quadro de constrangimentos, dificuldades e desmotivação, insistindo que continua por cumprir parte do acordo de 2024 - que aumentou o valor do suplemento de risco pago aos polícias -, nomeadamente as tabelas remuneratórias.Também esta quinta-feira,para discutir a atribuição de subsídio de risco idêntico ao da PJ, ameaçando com protestos.Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG), Ricardo Rodrigues, afirmou que as sete estruturas estiveram reunidas e decidiram pedir a Luís Neves uma reunião "no prazo máximo de uma semana, antes de avançarem para ações de protesto", recordando que as reuniões deveriam ter acontecido nos dias 15 de julho e 2 de setembro.Ricardo Rodrigues explicou que estiveram presentes na reunião as estruturas que não assinaram o acordo com o Governo em 2024 e que permitiu a atribuição do subsídio de risco aos elementos das forças de segurança.A atribuição do suplemento por serviço e risco volta a ser exigido por estas quatro associações da GNR e três sindicatos da PSP, quee que deve ser um dos assuntos a ser tratado na reunião com o ministro, sublinhou o presidente da associação que representa os sargentos da Guarda.c/ Lusa