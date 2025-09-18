Associação Solidariedade Imigrante acusa Governo de ceder à extrema-direita
Foto: Manuel de Almeida - Lusa
O anúncio feito esta quinta-feira pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro, de que vão ser adotadas novas regras para a deportação de imigrantes em situação ilegal, levou Associação Solidariedade Imigrante a acusar Governo de ceder às pressões da extrema-direita portuguesa.
Ouvido pela Antena 1, o presidente da Associação Solidariedade Imigrante acusa o Governo de só falar neste tema, pelo facto de o líder do Chega André Ventura ter aparecido ontem numa manifestação de imigrantes, em frente ao Parlamento.
Timóteo Macedo diz que afinal também o Governo aplica ações que mais parecem da extrema direita e explica que as ilegalidades foram cometidas pelo elenco governativo e não pelos imigrantes.
Numa entrevista concedida à Rádio Renascença e ao jornal Público, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, revelou que o Governo se prepara para apresentar em outubro novas regras para o retorno e afastamento de imigrantes ilegais de modo a que o processo seja mais célere, mexendo nos prazos e nos efeitos suspensivos dos recursos.