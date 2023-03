Associação Solidariedade Imigrante nada surpreendida com imigrantes a viver em seis armazéns

Foto: Sara Piteira - RTP

Mais de uma centena de trabalhadores imigrantes estão a viver em seis armazéns transformados em espaços de habitação, em Monte Sabino, no concelho de Faro. A situação foi identificada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que esteve ontem no local.