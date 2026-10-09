Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso bloqueia mina de lítio em Boticas

A Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso montou esta sexta-feira um bloqueio aos trabalhos da empresa Savannah nos terrenos sob servidão administrativa, em protesto contra aquilo que alegam ser "a imposição do projeto".



"A Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso vem, por esta via, comunicar que a comunidade da freguesia de Covas do Barroso, no concelho de Boticas, iniciou hoje um bloqueio popular dos trabalhos da empresa britânica Savannah Resources, nos terrenos baldios sob servidão administrativa, como forma de protesto contra a imposição do projecto Mina do Barroso", lê-se em comunicado da estrutura.



"O bloqueio visa a interrupção total dos trabalhos numa das áreas da servidão administrativa e resulta de uma decisão comunitária sobre a necessidade de escalar a resistência ao projecto da Mina no Barroso, atendendo ao que tem sido a inflexibilidade do governo em escutar as reivindicações da população", acrescenta.



Pouco depois das 8h00, quase três dezenas de pessoas participavam nesta ação de bloqueio, como testemunhava a equipa de reportagem da RTP no local.

A Savannah Resources planeia dar início à construção no próximo ano e obter a primeira produção em 2028.

Em maio, o Ministério do Ambiente autorizou uma segunda servidão administrativa, o que abriu caminho a que a Savannah pudesse entrar em terrenos comunitários e privados para proceder a operações de geotecnia. Esta decisão foi contestada em tribunal, por via de uma providência cautelar interposta pelo Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Covas do Barroso. As prospeções pararam, então, por quase 20 dias.

A Guarda Nacional Republicana está presente no local da ação de protesto.





c/ Lusa

, explicava então Nélson Gomes, presidente da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, queixando-se da, reforçou, lembrando que em causa está umaO projeto mineiro em Covas do Barroso foi viabilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente com a emissão de uma DIA favorável condicionada em 2023.