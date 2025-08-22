Associações académicas em Coimbra dão donativos para vítimas das cheias, em Cabo Verde

José Maria Neves, presidente da República de Cabo Verde, agradeceu as doações e disse aos jornalistas que esta ação é “uma prova de irmandade” entre os povos de Portugal e de Cabo Verde.





A campanha promovida pela Académica de Coimbra, envolvendo outras entidades, com destaque para a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal, demonstra “as relações intensas” que perduram entre Portugal e a antiga colónia africana, 50 anos depois de esta ter ascendido à independência.



Promovida pela AAC-OAF, esta campanha de angariação de bens de primeira necessidade, surgiu “em resposta ao desastre climático que atingiu as ilhas de São Vicente e Santo Antão”, em Cabo Verde", na semana passada.