Associações académicas em Coimbra dão donativos para vítimas das cheias, em Cabo Verde
AFP
O presidente da República de Cabo Verde esteve em Coimbra, no estádio municipal, onde presidiu a uma cerimónia simbólica da entrega da ajuda em bens que a Associação Académica de Coimbra está a angariar; para ajuda às vítimas das chuvas e cheias, nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde.
José Maria Neves, presidente da República de Cabo Verde, agradeceu as doações e disse aos jornalistas que esta ação é “uma prova de irmandade” entre os povos de Portugal e de Cabo Verde.
A campanha promovida pela Académica de Coimbra, envolvendo outras entidades, com destaque para a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal, demonstra “as relações intensas” que perduram entre Portugal e a antiga colónia africana, 50 anos depois de esta ter ascendido à independência.
Promovida pela AAC-OAF, esta campanha de angariação de bens de primeira necessidade, surgiu “em resposta ao desastre climático que atingiu as ilhas de São Vicente e Santo Antão”, em Cabo Verde", na semana passada.