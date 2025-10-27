País
Associações ciganas vão apresentar queixa no MP contra cartazes polémicos de Ventura
André Ventura está, de novo, a ser alvo de críticas por discriminação e xenofobia. Oito associações ciganas vão apresentar queixa ao Ministério Público contra os cartazes do líder do Chega para as Presidenciais.
A Comissão Nacional de Eleições já recebeu dezenas de queixas e oito associações ciganas confirmaram à RTP que vão apresentar queixa no Ministério Público e avançar com uma providência cautelar contra cartazes de André Ventura às eleições presidenciais.
Em causa estão dois cartazes de André Ventura como candidato à Presidência da República, podendo ler-se num deles "Os ciganos têm de cumprir a lei" e no outro "Isto não é o Bangladesh".
Ambos os cartazes estão colocados no concelho da Moita, onde a autarquia já pediu a intervenção do Ministério Público.
Também a Embaixada do Bangladesh em Portugal pediu, através de uma publicação nas redes sociais, que os cidadãos residentes em Portugal mantenham a calma.
O cartaz já foi notícia num canal de televisão do Bangladesh. Uma reportagem da Jamuna TV acusa o Chega de “espalhar raiva e ódio”.
