Associações feministas e sindicatos marcham pelos direitos das mulheres

“Além da celebração das nossas vidas, queremos também dar visibilidade à violência, às opressões, às desigualdades que as mulheres são alvo numa sociedade desigual, quer as mulheres cis (cisgénero), quer as mulheres trans (transexuais)”, adiantou à Lusa Cheila Collaço Rodrigues, ativista do núcleo de Lisboa da Rede 8 de Março.A greve, que acontece no Dia Internacional da Mulher, vai para a sua quinta edição e decorrerá esta quarta-feira nas cidades de Aveiro, Barcelos, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Faro, Guimarães, Leiria, Lisboa, Porto e Vila Real, e, no sábado, em Chaves.”, salientou.Segundo a ativista, na iniciativa que vai decorrer em Lisboa, serão homenageadas todas as vítimas de feminicídio durante o ano passado em Portugal.O Dia Internacional da Mulher, atualmente comemorado em 8 de março, é assinalado desde o início do século XX, embora com variações na data das celebrações. O dia 8 de março só em 16 de dezembro de 1977 viria a ser oficialmente reconhecido como Dia Internacional da Mulher pela Assembleia Geral das Nações Unidas.