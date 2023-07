Associações pelo direito à habitação contestam elevado número de casas devolutas no país

No dia em que o Parlamento começa a votar, na especialidade o programa “Mais Habitação”.Vasco Barata, da associação Chão das Lutas, diz à Antena 1 que é urgente fazer uma radiografia ao número de casas devolutas em Portugal.A associação Chão das Lutas recebe cada vez mais relatos de quem não consegue fazer face à crise na habitação. E garante que o problema não se limita à região de Lisboa e do Porto.A Antena 1 pediu ao Ministério da Habitação dados recentes sobre os imóveis devolutos do Estado.Em março tinham sido sinalizados cerca de quatro mil, mas até ao momento não obtivemos resposta.Para dia 30 de Setembro, foi convocada uma manifestação, em defesa do direito a uma habitação digna.Um protesto que envolve várias organizações.Uma delas, a associação HABITA, acusa o Governo de ignorar os pedidos de ajuda de muitas famílias.Rita Silva diz que a manifestação é uma forma de exigir uma intervenção política eficaz, para resolver a crise no sector imobiliário.Manifestação convocada para 30 de setembro, em Lisboa.Mas, tal como aconteceu no último protesto de 1 de abril, a manifestação pode ser alargada a outras cidades do país, em defesa do acesso à habitação a preços acessíveis.