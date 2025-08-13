Associações repudiam a proposta do Governo para a amamentação
Foto: Jordan Whitt - Unsplash
Em comunicado conjunto, escrevem que a tentativa de impor um limite de dois anos na redução de horário de trabalho das mulheres que amamentam os filhos contraria direitos básicos e desincentiva a natalidade.
Apesar de vários pedidos, o Governo continua sem apresentar dados que sustentem as declarações da ministra do Trabalho, que referem a existência de mulheres que prolongam a dispensa de amamentação até os filhos entrarem na primária, só para terem direito ao horário reduzido.
Seis associações juntaram-se para reclamar do estado português sustentar e reafirmar o compromisso com o aleitamento materno.