Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Associações repudiam a proposta do Governo para a amamentação

por João Couraceiro - Antena 1

Foto: Jordan Whitt - Unsplash

Em comunicado conjunto, escrevem que a tentativa de impor um limite de dois anos na redução de horário de trabalho das mulheres que amamentam os filhos contraria direitos básicos e desincentiva a natalidade.

VER MAIS
As organizações fazem uma série de apelos a entidades públicas e não poupam nas críticas ao anteprojeto do Governo.

Apesar de vários pedidos, o Governo continua sem apresentar dados que sustentem as declarações da ministra do Trabalho, que referem a existência de mulheres que prolongam a dispensa de amamentação até os filhos entrarem na primária, só para terem direito ao horário reduzido.

Seis associações juntaram-se para reclamar do estado português sustentar e reafirmar o compromisso com o aleitamento materno.
PUB
PUB