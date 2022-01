Ataque informático à Impresa foi ação de "destruição e sabotagem massiva"

O Grupo Impresa, titular do Expresso, Sic e Opto, revelou que o ataque informático de que foi alvo, no passado dia 2 de janeiro, está a ser investigado pela Polícia Judiciária e Centro Nacional de Segurança. A tipologia utilizada não foi, ao contrário do que foi noticiado, de ransomware mas sim "uma ação de destruição e sabotagem massiva e gratuita de informação".