Até dezembro. Julgamento da Operação Marquês suspenso para Sócrates constituir advogado

No despacho proferido esta terça-feira, a juíza-presidente do coletivo, Susana Seca, determinou também o termo do mandato do advogado oficioso anteriormente nomeado para defender José Sócrates, na sequência da renúncia, a 4 de novembro, de Pedro Delille.

O advogado não comentou as críticas de Sócrates e disse apenas que existe "liberdade de expressão em Portugal". "Cada um diz aquilo que entende".



"Eu é que escolho o meu advogado"



O advogado oficioso, entretanto dispensado pelo antigo primeiro-ministro, já reagiu., afirmou.O antigo primeiro-ministro recusou José Ramos, afirmando que este advogado, cego, não o poderia representar por não ser capaz de acompanhar a exibição de documentos."É uma afirmação natural, como qualquer outra".Sobre a decisão de suspensão do julgamento, José Ramos respondeu aos jornalistas queJosé Ramos assumiu ainda estar confortável com a decisão.", disse à porta do Campus de Justiça,, admitiu. "Tem sido difícil [entrar em contacto]", repetiu.O antigo primeiro-ministro e principal arguido no processo Operação Marquês pediu na segunda-feira à juíza-presidente do julgamento, em requerimento, para acabar com o que chama de “degradante espetáculo” de ter um advogado que não escolheu.Na sequência da renúncia do seu advogado, Pedro Delille, o tribunal ordenou a nomeação de um advogado oficioso para assegurar a defesa do ex-governante. E numa carta dirigida à juíza, a que a RTP teve acesso, Sócrates contestou a nomeação do advogado oficioso. Decisão tomada pelo tribunal após a renúncia do seu advogado.O antigo governante exortou assim Susana Seca a acabar “com o lamentável e degradante espetáculo de ver na televisão alguém que reclama” ser seu advogado. “Sem que alguma vez lhe tenha conferido qualquer mandato”, vincou José Sócrates., reforçou., sublinha Sócrates no requerimento.