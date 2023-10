Aterragem de emergência acionou alerta vermelho no Aeroporto de Faro

Um avião da Ryanair, com perto de 190 passageiros a bordo, tinha acabado de descolar com destino a Belfast, na Irlanda do Norte.



No entanto, nesse preciso momento, terá ocorrido o rebentamento de um pneu traseiro, que motivou o regresso a Faro. Antes, o Boeing 737 teve que largar combustível, andando às voltas quase uma hora e meia.



Acabou por aterrar em segurança às 9h14 tendo o fim do alerta sido declarado 20 minutos mais tarde.



Além dos meios do aeroporto estiveram envolvidos, da parte da proteção civil, 42 veículos, uma embarcação e uma centena de operacionais.