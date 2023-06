Atestados pela linha SNS24. Mais de 24 mil pedidos no primeiro mês de funcionamento

A faixa etária entre os 19 e 44 anos lidera os pedidos. Mais de metade foram feitos através da aplicação móvel, 45 por cento no Portal SNS24 e apenas dois por cento através da linha telefónica.



Lisboa e Vale do Tejo foi a região que recebeu mais pedidos, seguida do Norte e do Centro.



A partir do preenchimento do documento, as faltas ficam justificadas sem ser necessária declaração médica, num limite de três dias seguidos, até duas vezes por ano.