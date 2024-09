Ativado plano Distrital de Emergência e Proteção Civil de Aveiro

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil refere que a Comissão Distrital de Proteção Civil de Aveiro decidiu ativar o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Aveiro, pelas 08:45.

A decisão foi tomada na sequência dos incêndios que estão atualmente em curso nos municípios de Albergaria-a-Velha, Águeda, Sever do Vouga e Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, tendo estes municípios já ativado os seus Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil.

A Proteção Civil recomenda à população que siga as orientações das autoridades e que evite a permanência em locais próximos das zonas afetadas pelos incêndios, fazendo apenas as "deslocações essenciais".

"Atendendo ao corte de várias autoestradas na região de Aveiro (A1, A25, mas também IC2 e outras vias), e à volatilidade da evolução dos incêndios, apela-se aos cidadãos para que não circulem nas referidas vias em direção a Aveiro, dado o risco envolvido", refere a mesma nota, adiantando que as aulas estão também suspensas no município de Albergaria-a-Velha.

O comunicado refere ainda que se mantém o Estado de Alerta Especial para o Dispositivo Especial de Combate Incêndios no nível vermelho, até terça-feira, para Portugal Continental, no sentido da garantia do permanente acompanhamento das ocorrências, através do respetivos Comandos Sub-regionais e de um aumento das ações de monitorização e prontidão.

Segundo a Proteção Civil, pelas 10:55 estavam em curso na região de Aveiro três incêndios considerados "Ocorrências Significativas": Oliveira de Azeméis combatido por 537 operacionais, 170 veículos e seis meios aéreos, Sever do Vouga com 166 operacionais, 57 veículos e dois meios aéreos e Albergaria-a-Velha com 87 operacionais, 26 veículos e um meio aéreo.