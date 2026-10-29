Atividade sísmica de São Miguel em zona onde ocorrem periodicamente crises

Os sismos que estão a ser registados desde a semana passada na ilha de São Miguel, Açores, acontecem numa zona sismogénica onde “ocorrem periodicamente crises sísmicas”, revelou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



“A atividade sísmica observada situa-se numa zona sismogénica onde ocorrem periodicamente crises sísmicas, como por exemplo as de 1997 e 1988, sendo expectável que outros eventos possam ocorrer nos próximos dias”, referiu o IPMA em comunicado.



Segundo a nota, desde o dia 20 de outubro e até ao momento “foram registados 75 sismos com localização epicentral na área da Fossa de Hirondelle, quatro dos quais foram sentidos”.



Na manhã de hoje foram registados, nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, dois sismos sentidos na ilha de São Miguel, que tiveram epicentro a cerca de 40 quilómetros a oeste de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada.



Estes sismos “localizam-se na área sismogénica da Fossa de Hirondelle, cuja atividade sísmica teve um grande incremento a partir do dia 20 de outubro”, indicou.



Segundo o IPMA, o evento que ocorreu pelas 06:54 locais (07:54 em Lisboa), com magnitude local de 4,5 na escala de Richter e uma profundidade estimada de dois quilómetros, foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Ginetes. O abalo foi ainda sentido com menor intensidade em diversas localidades da ilha de São Miguel.



Pelas 06:59 locais (07:59 em Lisboa) ocorreu outro sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter, que foi sentido com intensidade máxima II na freguesia de Ginetes.



“De acordo com a informação disponível até ao momento, o evento que teve maior impacto macrossísmico, na referida zona, ocorreu pelas 18:07 [locais] do dia 20 de outubro de 2026, com magnitude local 5,1 (magnitude momento sísmico 5.3 Mw), e foi sentido com intensidade máxima IV/V na zona oeste da ilha de São Miguel e com menor intensidade noutras freguesias de São Miguel, da Terceira e de Santa Maria”, adiantou o IPMA.



Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).



A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".



Com uma intensidade II, considerada muito fraca, o abalo é sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas e com uma intensidade III, considerada fraca, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.



A intensidade máxima IV (moderado) e V (forte) da escala de Mercalli modificada significa que a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos, os carros estacionados balançam, janelas e portas tremem e é sentido fora de casa.