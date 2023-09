Jovens ativistas em protesto atiraram ovos com tinta contra o Ministro do Ambiente.

Duarte Cordeiro participava numa conferência sobre transição energética, patrocinado pela EDP e pela Galp quando foi atacado com tinta.



Os estudantes dizem que não podiam ignorar a presença do ministro do Ambiente ao lado de quem consideram ser os criminosos climáticos.